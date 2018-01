Frosinone, trovato impiccato il papà accusato di aver stuprato la figlia

In un tema della figlia 14enne lui era stato descritto come il papà orco, che da mesi costringeva la ragazzina a subire violenze. La notte scorsa, schiacciato dalla vergogna e, forse, dalla paura per quell’ordinanza di custodia cautelare che gli era stata notificata venerdì, l’agente della polizia penitenziaria si è tolto la vita.

A far scattare le indagini sull’uomo, un 53enne di Roccasecca, in provincia di Frosinone, era stata la denuncia presentata in commissariato dal preside dell’istituto superiore dopo aver letto il tema della studentessa. Diversi mesi di indagini e riscontri investigativi avevano portato all’arresto del poliziotto, padre di quattro figlie, trovato senza vita questa mattina da alcuni conoscenti.