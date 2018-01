La toppa di Gene è peggio del buco

Non accennano a placarsi le polemiche in seguito alla battuta di Gene Gnocchi su Claretta Petacci a "Di Martedì". Tutto era iniziato con la foto di un maiale postata da Giorgia Meloni per attaccare sulla gestione dei rifiuti l’amministrazione Raggi; ieri anche la leader di Fratelli d’Italia ha attaccato il comico con un post sul suo profilo Facebook: «Claretta Petacci è stata violentata e trucidata a soli 33 anni, senza avere alcuna colpa se non quella di amare un uomo. È una pagina triste della storia italiana. È vergognoso che qualcuno, pur di insultare me, arrivi ad accostare il suo nome a un maiale e ci rida su, magari sono gli stessi che si riempiono la bocca di contrasto dei femminicidi e della violenza politica».

Gnocchi si è invece difeso intervenendo alla trasmissione Circo Massimo su Radio Capital: «È stato un malinteso, non è mia intenzione offendere i morti. La battuta sul maiale per le strade di Roma era riferita a...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI