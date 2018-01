La Spezia, bambino di 5 anni muore di meningite: "Ucciso dal tipo C fulminante"

Ucciso dalla meningite fulminante. Non ha avuto scampo il bambino di 5 anni morto ieri in ospedale a La Spezia, un caso che ha reso necessaria una profilassi antibiotica di massa per 161 persone.

La conferma che il piccolo è stato stroncato da una "Meningococcocemia fulminante la cui prognosi risulta spesso infausta" è arrivata dall'autopsia. "Dall’esame della documentazione non emergono manchevolezze, inefficienze o inosservanze sia delle procedure di emergenza e cliniche che dei protocolli regionali per la sorveglianza e la gestione diagnostico-terapeutica delle malattie batteriche invasive". È quanto reso noto dopo la conclusione dei lavori della Commissione tecnica di Alisa, l’azienda sanitaria della Regione Liguria, costituita dopo il caso della morte per meningite da meningococco di un bimbo di 5 anni avvenuta ieri mattina all’ospedale Sant’Andrea della Spezia.