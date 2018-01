Carlo De Benedetti: "Eugenio Scalfari è un ingrato"

"Li ho salvati dal fallimento negli anni Ottanta e a Scalfari ho dato un pacco di miliardi pazzesco quando è stato liquidato, quindi Eugenio su di me deve solo stare zitto". È Carlo De Benedetti ad affermarlo ad Otto e mezzo rispondendo "assolutamente sì" alla domanda se ritenga Eugenio Scalfari "un ingrato". Per Repubblica, dice, "ho solo pagato dei prezzi, è solo la mia folle passione per il giornale che amo e per questo oggi mi duole che perda la sua identità", quella cioè di un giornale politico. Tra l’altro, osserva, "non è mai successo che esca un editoriale non firmato".