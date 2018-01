Un'esplosione ha distrutto gli ultimi due piani di una palazzina a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. È successo verso le 5 di questa mattina in via Villoresi 78. Almeno 6 le persone ferite. Sul posto i vigili del fuoco con cinque mezzi e il 118.

I sei feriti, secondo quanto riferisce Areu (Azienda regionale emergenza urgenza) sono rimasti coinvolti in modo lieve. Si tratta di due nuclei familiari. Tra loro anche un bambino di 9 anni. Distrutti i due appartamenti dell'ultimo piano. Lo scoppio sarebbe avvenuto all'interno di uno di questi.

I sei feriti sono stati portati in ospedale Niguarda e al San Raffaele per essere medicati. La deflagrazione ha provocato la caduta di calcinacci, ma alle 5 in strada non era presente nessuno e si è evitato il peggio. E' andata meno bene alle automobili parcheggiate tra via Oslavia e via Villoresi, danneggiate dal materiale edile precipitato sull'asfalto a causa dell'esplosione.