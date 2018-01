Ryanair, addio al trolley gratis in aereo

Come tutti gli amori, anche quelli per il low cost offrono qualche pena. Così da lunedì Ryanair farà pagare il trolley a bordo. La notizia è stata accolta con la consueta calma e pacatezza sui social, dove in questi giorni non si contano i tweet e i post di indignazione. Sì, è la fine di un’era, segnata da una porzione di Eldorado del gratuito. Così, o si acquista un «pacchetto» Premium, che consentirà di portare la valigetta a rotelle con sé, oppure la si dovrà destinare alla stiva, nella speranza di non allungare troppo i tempi negli estenuanti ritiri bagagli, con tanto di batticuore finché non si vede uscire dal tunnel la propria roba. Tuttavia, se non si vuol pagare per il trolley, si potrà portare con sé uno zainetto di piccole dimensioni. O magari, se proprio si vuol fare un gesto rivoluzionario, un sacchetto biodegradabile della frutta e verdura, che solo in Italia abbiamo preso a pagare con l’arrivo del nuovo anno. Così, mettiamo a sistema, in modo virtuoso, un po’ di incazzature.