Omicidio La Rosa, spunta l’ipotesi di un terzo complice

Tra qualche settimana saranno resi noti i risultati dell’autopsia sul cadavere di Andrea La Rosa, ex calciatore del Brugherio Calcio. Nel frattempo gli inquirenti ipotizzano l’intervento di una terza persona nell’omicidio per cui sono stati fermati la 59enne Antonietta Biancaniello e suo figlio Raffaele Rullo, 35. Il cadavere di La Rosa fu ritrovato in un fusto di gasolio nel bagagliaio dell'auto della Biancaniello, la sera del 14 dicembre a Milano.

In base alla ricostruzione dell'accusa, Rullo avrebbe premeditato l’omicidio con la complicità della madre invitando a casa di quest’ultima l’ex calciatore, con cui aveva un debito da 38mila euro.

L’ipotesi di un complice nasce dal contenuto di una conversazione telefonica tra Rullo e la fidanzata di La Rosa dopo la sua scomparsa: "Quando io me ne sono andato mia mamma ha detto che era lì (La Rosa, ndr) appoggiato alla macchina, ma lui è salito su un'altra macchina, con una targa gialla”, ha dichiarato Raffaele Rullo. Un elemento che gli investigatori tengono in considerazione approfondendo ulteriormente gli esami sui cellulari e sul computer di Rullo. Computer dal quale emerge in particolare la ricerca sulla procedura adatta per sciogliere un cadavere con l'acido.