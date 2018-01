Milano, ladri a casa della storica portavoce di Maroni Isabella Votino

Gioielli e borse e abiti griffati. La storica portavoce del governatore di Regione Lombardia Roberto Maroni, Isabella Votino, è tra le vittime dei furti in abitazione avvenuti durante le festività natalizie nel capoluogo lombardo. Come riportato oggi dai quotidiani e confermato dalla questura di Milano, il 30 dicembre i ladri hanno svaligiato l’appartamento di Votino, in centro città. Sul posto sono intervenute le volanti e sul caso indaga la polizia di Stato. Nel bottino, ancora da quantificare, gioielli e capi d’abbigliamento di valore.