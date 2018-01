Sestriere, slavina si abbatte su condominio

Una slavina a Sestriere, località montana del torinese, ieri sera è entrata in un condominio. 7 famiglie sfollate: 24 evacuati, oltre a 5 persone che avevano già lasciato l'edificio autonomamente al momento della valanga. Ingenti danni alla struttura dell'edificio, al piano terra e al primo piano. Sono intervenuti i carabinieri. A quanto si apprende, non risultano feriti.

Il Comune di Sestriere sul sito informa che "vista l'eccezionale nevicata in atto ha prorogato anche a oggi la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado". La strada provinciale 23 del Sestriere è ancora chiusa per il rischio valanghe, nel tratto Pragelato-Sestriere. Il sindaco di Sestriere Valter Marin ha spiegato che la situazione "è sotto controllo, che si è trattato di uno smottamento di neve accumulata su una collinetta a ridosso del condominio" e che si sta lavorando per poter aprire la strada provinciale 23 entro stasera.