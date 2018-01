Maestre in piazza: "I più migliori auguri". Parodia degli strafalcioni della Fedeli

"I più migliori auguri di buon hanno" (con l'acca). Ironia e rabbia a Roma davanti al ministero dove uno striscione delle maestre stamattina ha aperto la manifestazione contro la sentenza del Consiglio di Stato sulla falsariga dell'ennesima gaffe della ministra Fedeli, la quale, a ridosso di Natale, parlando in un video era di nuovo scivolata sulla sintassi.

L'ultimo, in ordine di tempo, clamoroso errore del ministro dell’Istruzione Valeria Fedeli, è arrivato infatti dopo il congiuntivo sbagliato nella lettera al Corriere della Sera, di cui si era assunto la paternità il suo portavoce. Nel video che gira in rete la Fedeli afferma: «C’è il rafforzamento della formazione per i docenti – dice – che svolgono le funzioni di tutor dedicati all’alternanza. Perché offrano percorsi di assistenza sempre più migliori a studenti e studentesse».