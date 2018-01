Lotteria Italia, i biglietti vincenti a Roma, Anagni, Milano e Piemonte

Sono Piemonte, Lazio e Lombardia le regioni che si spartiranno i primi cinque premi della Lotteria Italia 2017, per un ammontare di 10,5 milioni di euro. Sono stati infatti resi noti dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli le serie e i numeri dei primi cinque biglietti estratti e non ancora abbinati ai premi.

I biglietti in questione sono: serie D numero 034660 venduto a Rosta (Torino); serie D numero 243750 venduto a Roma; serie Q numero 067777 venduto ad Anagni (Frosinone); serie P numero 245714 venduto a Milano; serie P numero 462926 venduto a Pinerolo (Torino). Questi cinque biglietti saranno abbinati ai concorrenti della parte finale dello speciale "I Soliti Noti" su Rai1 e solo al termine di questa parte del gioco televisivo si saprà l’ammontare del premio per ciascuno dei tagliandi vincitori per la Prima Categoria: 1° Premio da 5 milioni; 2° Premio da 2,5 milioni; 3° Premio da 1,5 milioni; 4° Premio da 1 milione; 5° Premio da 500mila euro.