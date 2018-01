È morta Marina Ripa di Meana. Sposata prima con Alessandro Lante della Rovere e poi con Carlo Ripa di Meana, scrittrice e personaggio televisivo, era famosa per le sue provocazioni. Aveva 76 anni. Secondo il sito Dagospia, che per primo ha dato la notizia, aveva confidato pochi giorni fa: "Questo sarà il mio ultimo Natale".

Nata a Reggio Calabria il 21 ottobre 1941 ed era ammalata da tempo. Da oltre 16 anni anni, infatti, combatteva contro il cancro, come lei stessa aveva raccontato nello scorso maggio invitata da Barbara D'Urso a Pomeriggio 5.

Protagonista del jet set italiano fin dagli anni del Boom Marina Ripa di Meana ha vissuto una vita fuori dagli schemi. Negli anni '80 ha fatto epoca la scandalosa autobiografia "I miei primi 40 anni". Celebri inoltre le sue campagne animaliste sempre segnate dal gusto per la provocazione.

Secondo quanto si apprende, è venuta a mancare nella sua casa di Roma tra l'abbraccio dei cari. Per suo volere, si apprende da fonti della famiglia, non sono previste cerimonie funebri.

Il suo vero nome era Maria Elide Punturieri. Amica di Alberto Moravia e degli artisti Mario Schifano e Tano Festa, ha sposato il duca Alessandro Lante della Rovere, da cui ha avuto la figlia Lucrezia. In seguito è stata legata al pittore Franco Angeli e dopo il divorzio da Lante della Rovere ha sposato il marchese Carlo Ripa di Meana. Tra i testimoni di nozze anche l'allora leader del Psi Bettino Craxi.

Dalla fine degli anni '70 la si è vista sempre più spesso nei salotti televisivi, al cinema con un piccolo ruolo in "Assassinio sul Tevere" e come valletta con Maurizio Costanzo. Fiera animalista, dagli anni Novanta ha partecipato a svariate campagne contro le pellicce - tra cui quella, celebre, in cui appariva nuda - e le corride, ma anche contro il nucleare. Nel 2009 ha partecipato come concorrente al reality show "La fattoria".