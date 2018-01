Bimbo trovato morto in casa. Interrogato il padre macedone

Giallo a Cupramontana (in provincia di Ancona) per la morte in casa di un bambino di 5 anni. Sul posto anche i carabinieri che hanno trovato un bimbo esanime a terra: non c’erano tracce di sangue, inutile anche il tentativo durato più di 40 minuti di rianimarlo. Il padre è stato ascoltato dai carabinieri. L’uomo, un 24enne macedone, è disoccupato ed è in cura per problemi psichiatrici.