Valanga in Val Venosta, muoiono madre e figlia di 11 anni

Una ragazzina tedesca di 11 anni e la madre di 45 sono morta dopo essere stata travolta dalla valanga che nel pomeriggio si è staccata dalle montagne vicine alla Malga San Valentino, in alta val Venosta (Bolzano). La giovane è deceduta sul posto mentre la madre si è spenta dopo essere stata ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale di Silandro. Gli altri sette sci alpinisti che erano in escursione sono invece tutti illesi. Facevano parte di una comitiva di nove persone di nazionalità tedesca.

L'incidente si è verificato alle ore 14 sulla cima Seekoepfl, a 2.100 metri di quota, poco lontano dalla stazione intermedia della cabinovia di Belpiano. A causa del forte vento non sono potuti intervenire gli elicotteri, e il grande freddo ha reso difficile l'intervento e il recupero degli scialpinisti illesi che sono stati soccorsi con coperte e bevande calde.