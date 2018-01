Napoli, spari in aria da una moto: 12enne colpito a una gamba

Un 12enne è rimasto ferito da un proiettile vagante mentre era affacciato al balcone di casa. Era con i familiari durante i festeggiamenti della notte di Capodanno, nel quartiere San Giovanni di Napoli. Il ragazzino è stato ricoverato per una ferita d'arma da fuoco al polpaccio destro e sinistro. Le indagini della Questura sono in corso. Si cerca di capire se a sparare siano stati o meno dei ragazzi. Pare che il colpo sia partito da uno scooter, durante una "stesa", ovvero le scorribande con spari in aria per terrorizzare i quartieri. l 12enne, secondo quanto si apprende, non si è reso conto di quello che è accaduto.

Intanto, a Napoli, i feriti per i "botti" di capodanno sono in "netta discesa" rispetto all'anno scorso: al momento il bilancio è di 38 persone, di cui 8 in ospedale, ma nessuna in gravi condizioni. A Capodanno 2017 erano stati 47.

A Torino l’esplosione di una bomba carta ha danneggiato quattro auto parcheggiate in via delle Querce 27 e ha causato la rottura di vetri delle finestre di trenta abitazioni, le cui schegge hanno ferito leggermente quattro persone: una donne e un ragazzo marocchini, e due italiani di 61 e 83 anni.