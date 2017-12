Blitz delle Forze dell'ordine da nord a sud del Paese con sequestri di quintali di fuochi d'artificio. La Polizia di Stato ha sequestrato oltre 2.800 proiettili, più di 2 mila chili di prodotti esplodenti classificati, 2.300 chili di giochi pirotecnici marcati Comunità Europea e oltre 11 mila pezzi non pesati per la difficoltà e la pericolosità di manipolazione degli stessi. Gli operatori di Polizia Amministrativa hanno anche sequestrato quasi 2.600 chili di polvere da sparo. Le ultime operazioni in ordine di tempo sono avvenute a Pavia con 55 chili di fuochi rinvenuti, e a Taranto con 59 chili. In totale sono state denunciate 104 persone da tutte le Forze di Polizia (52 dalla Polizia di Stato).

Tre quintali di botti sequestrati a Roma

I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno sequestrato in varie zone della Capitale e della provincia oltre 300 chili di 'botti' illegali pronti per essere smerciati in vista della notte di Capodanno. Denunciate all'Autorità Giudiziaria 5 persone, di cui 3 italiani e 2 cinesi, per il reato di detenzione e vendita di materiale esplosivo.

La bomba di "Kim 'o coreano"

A Sarno la GdF di Salerno ha sequestrato 3.000 "botti" illegali fra cui anche 15 centraline per attivare i fuochi a distanza, 18 mortai, 20 metri di miccia a rapida combustione e numerosi inneschi elettrici. In totale è stato sequestrato un quintale e mezzo di polvere pirica. Arrestato un 40enne del posto. A Crotone infine i finanzieri hanno sequestrato oltre 4 quintali di fuochi illegali, fra cui anche i pericolosissimi missili di "Kim 'o coreano" ispirati alla minaccia nucleare della Corea del Nord.