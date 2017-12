Un'anziana è stata uccisa questa mattina da due colpi di pistola esplosi per strada a Bitonto, in provincia di Bari. Nella sparatoria avvenuta vicino a piazza Caduti del terrorismo, a pochi passi dal centro storico della cittadina pugliese, è stato ferito un pregiudicato di 20 anni, con piccoli precedenti per reati contro il patrimonio, colpito a spalle e torace. Da chiarire dinamica e movente, ma la donna di 84 anni, Anna Rosa Tarantino, potrebbe essere stata utilizzata come "scudo" dall'obiettivo dei sicari, probabilmente il giovane di 20 anni, Giuseppe Casadibari. La circostanza al momento non viene confermata dagli investigatori.

L'anziana stava attraversando la strada, nei pressi di Porta Robustina, quando, secondo una versione ancora al vaglio degli investigatori, alcune persone si sono affrontate sparando una dozzina di proiettili, forse con una pistola mitragliatrice, uno dei colpi ha ferito gravemente la donna, deceduta durante il trasporto in ambulanza all'ospedale San Paolo di Bari.