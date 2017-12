Asia Argento fa pignorare la casa di Morgan. Va infatti all'asta l'abitazione di Monza del cantante in seguito al mancato pagamento degli alimenti alla figlia Anna Lou avuta dall'ex compagna, l'attrice Asia Argento.

Il tribunale civile di Monza, ha confermato Samantha Luponio, legale dell'attrice, ha accolto l'istanza per il pignoramento dell'appartamento di via Adamello di Marco Castoldi, in arte Morgan. La casa va quindi all'asta. Alla base del provvedimento c'è, spiega l'avvocato, "il mancato pagamento di un assegno mensile di 2mila euro" che non sarebbe più stato corrisposto dal cantante dal marzo 2011.