Capodanno, 250mila italiani a tavola in agriturismo

Più di 250mila italiani trascorreranno il Capodanno negli agriturismi alla ricerca della buona tavola, della tranquillità, lontano dal caos cittadino. Questa la stima di Coldiretti sulla base delle indicazioni degli agriturismi della rete Campagna Amica. "Si registra - sottolinea l'associazione dei coltivatori diretti - un aumento dei giovani che trascorrono la notte più lunga dell’anno facendosi tentare dalle golosità gastronomiche presenti sulle tavole degli agriturismi senza farsi sconvolgere dalle chiassose feste in piazza e dalle lunghe serate delle discoteche". Merito anche delle strutture ricettive "che hanno adeguato la propria offerta alle nuove esigenze. La capacità di mantenere inalterate le tradizioni eno-gastronomiche è - continua Coldiretti - la qualità più apprezzata dagli ospiti. Nel contempo cresce la domanda di servizi innovativi per sportivi, nostalgici, curiosi e ambientalisti". La tendenza è verso la prenotazione last minute, ma per scegliere tra i quasi 23mila agriturismi presenti in Italia il consiglio di Coldiretti "è di preferire aziende accreditate da associazioni e di rivolgersi su internet a siti come www.terranostra.it o www.campagnamica.it senza dimenticare il passaparola tra parenti e amici che, per le vacanze in campagna, è sempre molto affidabile". Coldiretti inoltre consiglia "l'App farmersforyou, in versione italiana e inglese, che permette di scegliere gli agriturismi, i mercati di Campagna Amica, le fattorie e le botteghe dove poter comprare il vero made in Italy agroalimentare".