Temperature in calo, torna il maltempo

È in arrivo la perturbazione numero 8 di dicembre che porterà a Santo Stefano nuvole su gran parte d'Italia e un po' di piogge, comunque per lo più deboli, al Nord e regioni tirreniche, con qualche nevicata sulle Alpi. Poi mercoledì 27 dicembre si abbatterà una forte ondata di maltempo perché proprio sull'Italia arriverà il nucleo della perturbazione: "Le piogge - spiegano i meteorologi del Centro Epson Meteo - interesseranno gran parte del Paese, e saranno a tratti anche intense e accompagnate da abbondanti nevicate su Alpi e Appennino Settentrionale, mentre venti forti soffieranno su quasi tutti i nostri mari". Le temperature invece tra martedì e mercoledì non subiranno grandi variazioni e oscilleranno attorno a valori normali per il periodo. Giovedì inizierà un graduale miglioramento del tempo, ma in compenso i venti freddi che seguono la perturbazione faranno calare sensibilmente le temperature in tutto il Paese".