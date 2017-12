Colpito da un proiettile a Caserta, 14enne in condizioni disperate

È stato sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico, il 14enne di Parete (Caserta) colpito ieri pomeriggio da un proiettile mentre passeggiava nel centro cittadino. Le condizioni del minore, secondo quanto si apprende, sono disperate. Verso le 16.30 della vigilia di Natale stava passeggiando assieme a quattro coetanei in via Vittorio Emanuele quando, all'altezza della caffetteria centrale, un proiettile vagante lo ha colpito in testa.

Il minore si è accasciato a terra e attorno a lui si è creato il panico. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del reparto territoriale di Aversa, diretti dal comandante capitano Flavio Annunziata. Gli investigatori hanno raccolto le testimonianze e acquisito le registrazioni delle telecamere a circuito chiuso. I militari dell'Arma stanno passando al vaglio anche le immagini della caffetteria di fronte alla quale si è verificato il fatto e degli altri esercizi commerciali del rione. Presumibilmente il colpo è stato sparato da un balcone.