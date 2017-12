Sciovia bloccata, paura per 160 sciatori in Francia

Circa 160 persone sono rimaste bloccate per alcune ore nella stazione sciistica di Chamrousse, nell'est della Francia, nell'Isere, per un problema alla cabinovia del quale non sono ancora state accertate le cause. Il guasto è avvenuto dopo le 12 e ha coinvolto 80 cabine, spiegano a Efe fonti della Compagnia repubblicana di sicurezza di Grenoble, aggiungendo che l'evacuazione dell'impianto è cominciata intorno alle 15 con l'aiuto di agenti della stazione sciistica ed elicotteri. L'emittente France Bleu spiega che l'evacuazione si è conclusa alle 17.15 circa.