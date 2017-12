"Italian Television Network" scende in campo per Amatrice

Andrà in onda il 25 dicembre dalle 12 alle 14 il contributo che "Italian Television Network", gruppo con in testa Marco Matteoni, vuole dare come segnale per raccogliere fondi direttamente per Amatrice.

Roberto Onofri e l’inossidabile fatina della televisione italiana Maria Giovanni Elmi conducono proprio da Amatrice, alla presenza tra gli altri del sindaco Sergio Pirozzi, una trasmissione televisiva di 2 ore dal ristorante "Roma" con uno chef d’eccezione, l’ex numero uno della Juve Stefano Tacconi. Nel corso della puntata gli interventi di Nadia Bengala, Claudia Peroni, Francesca Giuliano, Maurizio Battista, Nina Soldano, Paolo Rossi, Mercedezs Henger, Alessia Macari, Nadia Rinaldi, Tina Celindano, Viviana Ramassotto, Debora Scarfia, Gianfranco Sgobba. Nel mondo sono già 450 mila i decoder Cibor I TV Box che permettono la visione di canali regionali e non in oltre 12 Paesi.