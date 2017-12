Avanti Savoia, psicodramma sul ritorno di Vittorio Emanuele III

Abbiate pietà per il piccolo Re. Abbiate pietà per i morti, per la storia, per l'Italia. Riattivate quel sentimento nobile e pudico che si chiama carità di patria. Accogliete le salme dei reali come si deve. Non solo a Torino ma anche a Roma, al Pantheon...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI