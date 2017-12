Papa Francesco non dimentica Ischia a quattro mesi dal sisma

Sono passati quattro mesi ma Papa Francesco non dimentica Ischia, colpita dal forte terremoto nell'estate scorsa.

Nei giorni che precedono immediatamente il Natale, il Papa ha mandato a Ischia il Suo Elemosiniere Mons. Konrad Krajewski. Con questo gesto il Pontefice, pensando alla Sacra Famiglia in ricerca di un alloggio a Betlemme e poi profuga in Egitto, desidera essere vicino alle circa 2.500 persone sfollate dalle proprie abitazioni a causa del terremoto del 21 agosto 2017, fa sapere l’elemosineria apostolica.

L’evento sismico dell’agosto scorso, del 4° della Scala Richter, ha colpito i Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio. L’Elemosiniere è stato mandato a nome del Santo Padre per portare il Suo conforto e i Suoi saluti, ma soprattutto per sostenere in modo concreto la popolazione locale, in collaborazione col Vescovo Diocesano.