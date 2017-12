Igor il russo: "Accetto l'estradizione in Italia"

Il serbo Norbert Feher, noto come Igor il russo, ha accettato di essere consegnato all'Italia. Lo hanno fatto sapere fonti dell'Audiencia Nacional spagnola, dopo che il sospettato ha dichiarato questa mattina davanti alla giudice Carmen Lamela in videoconferenza dal tribunale di Alcañiz. Ricercato in Italia per due omicidi e un tentato omicidio, e in Spagna presunto responsabile di altri tre omicidi a Teruel, il 36enne non potrà tuttavia essere consegnato sino a quando non avrà risposto delle responsabilità penali che ha in Spagna, hanno aggiunto le fonti.

Feher, anche conosciuto come Igor Vaclavic, ricercato dall'Interpol, è stato catturato venerdì mattina in una zona tra i comuni spagnoli di Cantavieja e Mirambel mentre era in fuga dopo aver ucciso a colpi d'arma da fuoco due agenti della Guardia Civil e un agricoltore. Lamela ha raccolto le sue dichiarazioni per accuse di furto e omicidio, per cui l'Italia ha chiesto l'estradizione, secondo il tribunale di Madrid. La giudice lo ha informato delle accuse pendenti con le autorità italiane, chiedendogli se accetti di esser consegnato all'Italia. Feher ha chiesto un interprete italiano e in questa lingua ha risposto di sì, aggiungendo che si trova in Spagna da settembre e che non ha un lavoro. Dopo le dichiarazioni all'Audiencia Nacional, Feher dovrà comparire anche davanti ai giudici di Alcañiz in relazione agli omicidi di Teruel.