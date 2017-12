Finisce male il colpo dei Babbo Natale

Rapina sfortunata per due Babbo Natale armati di taglierino. Ieri, ad Alatri, credevano di poter riempire "il sacco" in un negozio di oggettistica, invece si sono dovuti accontentare di soli 20 euro, sottratti ad una cliente dell'esercizio commerciale. Poi sono fuggiti a bordo di una monovolume per riparare in un'attività commerciale di Fiuggi, dove sono stati scovati dai carabinieri. Magro il bottino, repentina la cattura. Quando i carabinieri della Compagnia di Alatri hanno fatto irruzione nel negozio di Fiuggi, li hanno trovati con ancora addosso i costumi da Babbo Natale. Gli arrestati, un 42enne senza fissa dimora e un 30enne residente a Napoli, entrambi incensurati di nazionalità romena, sono stati portati presso la Casa Circondariale di Frosinone. Al vaglio l’emissione della misura di prevenzione del Foglio di via Obbligatorio, con divieto di ritorno nel comune per tre anni.