Catania, sorelle uccise in casa, fermato presunto omicida

E' stato fermato un trentenne per l'omicidio delle due anziane sorelle trovate accoltellate in un'abitazione di Ramacca, in provincia di Catania. L’uomo, con precedenti penali, è stato fermato dai carabinieri e avrebbe agito a scopo di rapina. Le vittime, di 70 e 79 anni, si chiamano Lucia e Filippa Mogavero, e sono state uccise con una serie di fendenti inferti con un coltello in più parti del corpo.