Calano gli sbarchi dei migranti in Italia

In calo il numero degli sbarchi dei migranti sulle nostre coste. A novembre, gli ingressi illegali sono stati 5.300 attraverso la rotta del Mediterraneo centrale, secondi dati pubblicati da Frontex.

Il calo di circa un decimo rispetto al mese di ottobre è dovuto - tra l’altro - al peggioramento delle «condizioni atmosferiche», ha spiegato l’agenzia Frontex in una nota. Il numero totale di arrivi in Italia nei primi 11 mesi del 2017 è stato di 116.400, circa un terzo in meno rispetto allo stesso periodo del 2016.

Nel mese di novembre l’agenzia per le frontiere Frontex ha registrato 13.500 ingressi illegali di migranti lungo le quattro principali rotte migratorie verso l’Unione Europea. Il numero totale di migranti individuati nei primi undici mesi dell’anno è sceso del 62% rispetto al 2016, attestandosi a 186.500. La rotta del Mediterraneo occidentale è quella che registra l’aumento maggiore di ingressi illegali, con 3900 arrivi in Spagna in novembre, tre volte in più rispetto a ottobre. Si tratta del dato mensile più alto registrato da Frontex dal 2009. Più della metà dei migranti arrivati in Spagna sono di nazionalità algerina e marocchina. Nei primi undici mesi dell’anno sono stati registrati 21.100 ingressi irregolari in Spagna, con un aumento del 140% rispetto allo stesso periodo del 2016. Secondo i dati di Frontex, il numero di arrivi in Grecia lungo la rotta del Mediterraneo orientale è investe stato di 3.700, con un calo del 30% su base mensile. Nella rotta dei Balcani occidentali, circa 500 migranti sono stati individuati mentre attraversavano illegalmente la frontiera con l’Ue.