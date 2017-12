Il maltempo ha raggiunto l'Italia dal nord Europa con neve e pioggia ghiacciata che hanno causato disagi soprattutto al centro nord. I primi fiocchi di neve a Milano e Torino stanno creando disagi alla circolazione ferroviaria, soprattutto locale. Dopo le abbondanti precipitazioni di ieri sulle montagne piemontesi, questa mattina la neve è arrivata anche a Torino. In città già da ieri era stata decisa la sospensione del blocco alla circolazione delle auto diesel Euro 3 e Euro 4 previsto, in un primo tempo, a causa dei livelli di inquinamento. A Torino sono previsti, nella mattinata, 3-6 centimetri di neve in pianura e 5-10 centimetri in collina. L'Arpa regionale conferma anche per oggi un'allerta gialla sulla regione a causa delle precipitazioni diffuse previste fino alle prime ore di domani. Situazione pià critica nel sud della regione per il rischio di pioggia congelante: in alcuni centri del Cuneese e dell'Alessandrino è stata decisa la chiusura delle scuole.

Stesso discorso per la Liguria con treni cancellati e linee sospese. Il gelo sui binari e sulla linea elettrica ha bloccato un treno tra Milano e Nizza sui Giovi alla stazione di Piano Orizzontale, in provincia di Genova. A bordo circa 400 persone. Un locomotore ha raggiunto dopo alcune ore il treno per portarlo a Genova, mentre i passeggeri sono stati assistiti dalla Protezione Civile. Sempre per il maltempo due alberi sono caduti su due auto in transito, a Genova e in provincia di Prato. Le scuole resteranno chiuse oggi in alcune zone di Liguria, Piemonte e Toscana mentre in Sicilia sono interrotti i collegamenti con le isole minori. Siremar rende noto che, a causa del persistere delle condizioni meteorologiche avverse, le corse mattutine da Trapani per le Egadi e da Palermo per Ustica sono state annullate.

A Firenze è stato deciso di chiudere le scuole per i territori interessati dall'allerta (Calenzano, Campi, Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Empoli, Fucecchio, Montelupo Fiorentino, Sesto Fiorentino, Signa e Vinci). Sono gli effetti dell'allerta con codice rosso per ischio idraulico e idrogeologico.