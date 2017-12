Strage sfiorata in centro a Sondrio: un uomo al volante di una Toyota Yaris, è entrato nell'area pedonale e ha travolto deliberatamente alcune persone che visitavano i mercatini di Natale nella centralissima piazza Garibaldi. Quattro persone sono rimaste ferite, una in modo serio. L'uomo, un italiano, è stato bloccato dagli agenti delle Volanti della Questura di Sondrio dopo aver cercato di fuggire a piedi. Il responsabile è stato condotto in questura. Sul posto il sostituto procuratore Stefano Latorre.

Stando alle prime ricostruzioni l'investitore che creato il panico a Sondrio era ubriaco e sotto l'effetto di hashish. Il test alcolemico avrebbe già restituito un valore superiore a quello consentito, manca invece ancora l'esito dell'esame tossicologico per stabilire se e in che quantità l'uomo abbia assunto dello stupefacente.

Tra le persone investite nell'area pedonale è una donna di 44 anni la più grave: si trova ricoverata in prognosi riservata. Hanno riportato invece contusioni multiple i due uomini investiti.

L'auto guidata dall'uomo, un italiano le cui generalità non sono state diffuse, dopo aver attraversato la centralissima piazza Garibaldi piena di mercatini di Natale ha finito la sua corsa contro un muro in via Caimi. Il tentativo di fuga a piedi del pirata della strada è stato fermato dagli agenti della questura. L'uomo è piantonato in ospedale, restano da capire i motivi del suo gesto.

Secondo testimoni l'uomo pronunciava frasi deliranti come fosse in preda a una sorta di delirio. Ora è sottoposto ad accertamenti in ospedale. Fonti della questura escludono che si sia trattato di un atto terroristico, anche se le indagini sono in pieno svolgimento. Sul caso lavora anche la Digos della locale questura.