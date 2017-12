In vacanza in Turchia bresciano scomparso da 14 mesi. Forse sequestrato

Un 32enne di Folzano, in provincia di Brescia, Alessandro Sandrini, sarebbe scomparso da oltre un anno dopo il suo arrivo, il 4 ottobre 2016, in Turchia, dov’era andato in vacanza. Lo riporta il Giornale di Brescia, che riferisce di due telefonate alla madre, una a ottobre e una domenica scorsa, in cui Sandrini avrebbe detto di essere stato rapito e che i sequestratori avrebbero intenzione di ucciderlo se non verrà pagato un riscatto. Il giovane sarebbe ostaggio di un gruppo criminale che opera sul confine tra la Turchia e la Siria e sarebbe tenuto prigioniero in quest’ultimo Paese.

«Il caso del connazionale è da tempo noto ed è seguito dalla Farnesina», confermano dal ministero degli esteri.