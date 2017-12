Ha ucciso a coltellate il figlioletto di 5 anni e poi ha tentato il suicidio. È accaduto nella campagne di Luzzara (Reggio Emilia) dove, su segnalazione di un passante, i carabinieri hanno trovato la donna, chiusa in auto con il corpo del bambino. In seguito sono stati effettuati accertamenti nell'abitazione della donna nel mantovano dove i militari hanno trovato il corpo senza vita dell’altra figlia di due anni, morta soffocata.

Un passante ha notato la donna, chiusa in auto con una coperta addosso. C’è voluto l’intervento dei militari per aprire la portiera. La donna aveva in mano un coltello con il quale si era procurata una ferita alla pancia: soccorsa, è stata trasportata in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita. Sotto la coperta è stato trovato anche il bimbo di 5 anni senza vita. Il padre era al lavoro. Dai primi accertamenti dei militari, sembra che la donna soffrisse di problemi psichici.