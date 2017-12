Oscar dello sport, premiata la Nazionale Italiana Terremotati

#insiemejelafamo. Un prestigioso riconoscimento per la Nazionale Italiana Terremotati che si aggiudica il primato per il progetto solidale nella sezione "Gesto Etico Fabrizio Quattrocchi" della XII Edizione del "Premio Sport e Cultura 2017 - Gli Oscar dello sport Italiano".

L’ evento annuale, giunto alla XII Edizione, organizzato da ASI per attribuire un riconoscimento ai soggetti pubblici (Enti /Amministrazioni locali), alle aziende, alle associazioni e a tutte quelle persone che, nel corso dell'anno, si sono distinte per aver contribuito alla diffusione dello sport attraverso la realizzazione di un progetto, di un prodotto o per l'aver compiuto un gesto dal forte valore etico.

Il 30 novembre si sono chiuse le votazioni e l’edizione 2017 ha registrato un vero record con 12.728 votazioni. La Nazionale Italiana Terremotati si è aggiudicata il primo posto con 4.809 voti (il 37% del totale).

La cerimonia di consegna del premio sarà effettuata il 16 dicembre prossimo presso il Pala Magnola di Ovindoli Alla cerimonia saranno presenti i vertici del Credito Sportivo, sponsor ufficiale del premio.

Chi sono

La Nazionale Italiana Terremotati costituitasi a giugno 2017 conta calciatori che sono tutti cittadini con casa inagibile in seguito al terremoto (di Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo). Patrocinata dal Coni, la Nazionale Italiana Terremotati è giuridicamente rappresentata dall’Associazione Solidarietà per i Terremotati Onlus che organizza eventi di solidarietà e sportivi finalizzati a raccogliere fondi.

Cosa fanno

Scopo della Nazionale è quello di organizzare partite di calcio ed eventi di solidarietà attraverso l’ Associazione Solidarietà per i Terremotati Onlus che raccoglie le donazioni fatte durante le varie iniziative e le devolve a progetti arrivati direttamente dalle Associazioni dei territori colpiti dal sisma valutati da una commissione esterna di altissimo livello morale e culturale che li sceglie e li abbina ai diversi eventi sportivi.

Ogni progetto è concreto e tangibile per aiutare le piccole realtà locali, deve essere realizzato entro due mesi dalla raccolta fondi ed è sempre segnalato sui biglietti di ingresso di ciascun match. La massima trasparenza in ogni iniziativa è la priorità della Nazionale Terremotati.

Ad oggi sono stati raccolti fondi per il rifacimento di una parte del parco giochi per i bambini di Pieve Torina, a breve si raggiungerà la somma necessaria per l’acquisto di un pulmino per una squadra di calcio junior di bambini delle aree terremotate e grazie alla mobilitazione di alunni componenti della commissione verrà installata la banda larga per le zone del maceratese.

"Lo sport quindi come veicolo per la solidarietà, la beneficenza e la partecipazione e questo premio è il coronamento per il lavoro svolto fino ad oggi" concludono soddisfatti i premiati.