Famiglia avvelenata dal tallio. La colpa è di un'erba per tisane

Il tallio? Era contenuto in un’erba utilizzata per infusi e tisane. È stato l’istituto zooprofilattico di Torino a scoprire dove era la sostanza nociva che ha ucciso tre persone a Nova Milanese, in provincia di Monza e ne ha costrette al ricovero in ospedale altre cinque. Contenuta in una ciotola e tenuta comunemente in cucina. I carabinieri, durante un sopralluogo insieme alle autorità sanitarie locali, avevano prelevato per farlo esaminare del cibo dalla casa di Maria Lina Pedon e Alessio Palma gli ultimi intossicati e anziani parenti delle tre vittime: Patrizia Del Zotto (62 anni), Giovanni Battista Del Zotto (94 anni) e Gioia Maria Pittana (87 anni). Tra i vari alimenti esaminati, l’erba ha presentato dei concentrati di tallio superiori alla norma e le indagini ora proseguono per capirne la provenienza e la contaminazione dal momento che non è stata acquistata in supermercati.