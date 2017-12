"Volevo ringraziare tutti quelli che mi sono stati vicino... ho preso una bella botta, ma tengo duro. Adesso parlo con i medici e cerchiamo di risolvere questa scocciatura. Stasera le Iene me le guardo da questo lettino, e vediamo che combinano senza di me... Torno presto". Il messaggio pubblicato sulla pagina Facebook e Twitter delle Iene è di Nadia Toffa, giornalista e protagonista di punta del programma di Mediaset, da ieri pomeriggio ricoverata al San Raffaele di Milano in seguito ad un malore che l'aveva colta a Trieste. La prognosi non è stata ancora sciolta e continuano gli accertamenti clinici nel reparto di Neurorianimazione dell’ospedale milanese.

L'inviata dello show di Italia1 ha rassicurato così i fan dopo la grande paura per la "patologia cerebrale" che l'ha costretta al ricovero d'urgenza in prognosi riservata all'ospedale di Cattinara, e poi al viaggio in elisoccorso fino al San Raffaele di Milano. La conduttrice bresciana si è sentita male poco prima delle 14 di sabato nella hall dell'hotel Victoria ed è stata immediatamente soccorsa. "La nostra Nadia non è stata bene. Ci stiamo tutti prendendo cura di lei. Vi terremo informati", è stato il messaggio de Le Iene poche ore dopo il ricovero. Nella serata di sabato l'Azienda sanitaria universitaria di Trieste ha fatto sapere che le condizioni della iena erano "stazionarie" e ha confermato il trasporto a Milano "dopo i primi accertamenti e le prime cure", un viaggio reso difficile dal forte vento di bora su Trieste.

Nadia Toffa collabora con Le Iene come inviata dal 2009, ed è diventata anche conduttrice del programma nel 2016. Il suo messaggio ha ricevuto centinaia di migliaia di risposte e condivisioni sui social network. "Forza, splendida ragazza", ha scritto l'ex conduttore delle Iene Luca Bizzarri. "Dove vanno a scaricarsi le nostre tensioni... le paure? È tutta la notte che ci penso, e a quanto mi somigli. Sono sicura che terrai duro!" è la riflessione su Twitter della giornalista Milena Gabanelli. Auguri di guarigione sono arrivati anche dal mondo della politica. "Auguro a Nadia Toffa di guarire e di tornare presto a fare i suoi servizi con le Iene", ha dichiarato la presidente del Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani, "è una ragazza tosta e alla politica non fa male essere messa sotto pressione anche con modi scomodi", ha aggiunto.