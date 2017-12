Il profugo al posto del pastore: la nuova moda nel presepe

Gesù bambino dentro un gommone. Il presepe in Italia si arricchisce di nuovi elementi. Nella rappresentazione della grotta della Natività, infatti, quest’anno qualcuno ha pensato che fosse giusto aggiungere il simbolo di uno temi temi più dibattuti del momento: il flusso di immigrati che attraversa quotidianamente il Mediterraneo per arrivare sulle nostre coste.

E così, a Castenaso, un comune nel bolognese, nel presepe allestito a piazza Zapelloni è stato collocato un gommone. Insieme a Giuseppe, Maria, il bue e l’asinello, accanto a Gesù appare quindi anche una delle tante bagnarole che solcano i mari cariche di immigrati. L'idea è stata del sindaco Stefano Sermenghi che, come riporta il Resto del Carlino, ha spiegato: "In Italia in molti aprono la bocca, ma nessuno fa poi niente di concreto per un’accoglienza positiva nei confronti di chi arriva".

Non è la prima volta che...

