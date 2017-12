Un grave malore ha colpito l'inviata della trasmissione televisiva Le Iene, Nadia Toffa. In prognosi riservata per una patologia cerebrale in fase di definizione, la conduttrice e inviata della trasmissione Mediaset è stata prima ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Cattinara a Trieste dopo essere stata colpita da un malore mentre si trovava nella sua camera d’albergo nel capoluogo giuliano. A dare conferma del ricovero è la Direzione di Asuits, che spiega anche che per la Toffa sia "in programma il trasferimento nel corso della serata/notte al San Raffaele di Milano con elisoccorso".

La Toffa, 39 anni, si trovava in un albergo del centro quando si è sentita male e avrebbe perso conoscenza. Secondo Il Piccolo di Trieste, che ha dato la notizia sulla sua edizione online, giunti i soccorsi l'inviata del programma Mediaset è stata portata in ambulanza e ricoverata nel Reparto di rianimazione dell'ospedale triestino. Non sono al momento noti i motivi per i quali Toffa si trovasse a Trieste, città alla quale in passato ha dedicato diversi servizi televisivi, soprattutto in merito alla Ferriera.

La nostra Nadia non è stata bene. Ci stiamo tutti prendendo cura di lei. Vi terremo informati. pic.twitter.com/vZjZKYrx6N — Le Iene (@redazioneiene) 2 dicembre 2017

Le Iene, attraverso l'account Twitter ufficiale della trasmissione, fanno sapere che "La nostra Nadia non è stata bene. Ci stiamo tutti prendendo cura di lei. Vi terremo informati".