Un fulmine cade sulla centralina, fumo e paura agli Uffizi

Sarebbe stato un fulmine che ha colpito una centralina elettrica a provocare il principio di incendio nella Galleria degli Uffizi a Firenze, all'alba di oggi. È quanto emerso dalle verifiche dei vigili del fuoco e confermato dal diretto del museo, Eike Schmidt. A causa dell'incidente, la Galleria non aprirà all'orario previsto, le 8.15, ma resterà al momento chiusa per accertamenti in corso. I pompieri sono stati chiamati dal personale del museo che ha fatto scattare la richiesta d'intervento dopo l'attivazione del sistema di rilevamento fumo e incendio e dalla vista del fumo che usciva dal sottotetto. Dalle prime verifiche effettuate dai pompieri è risultata solo la presenza di fumo ma non di un incendio. La situazione è sotto controllo.