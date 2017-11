Vaticano, via dallo Ior il vicedirettore Mattietti

Giulio Mattietti non è più il vicedirettore dello Ior. Lo conferma la vicedirettrice della Sala Stampa, Paloma García Ovejero che dice: "L'aggiunto del Direttore Generale dell'Istituto per le Opere di Religione ha cessato il suo servizio lunedì 27 novembre". Dopo la laurea in Fisica, Mattietti si specializza all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). All'inizio degli anni '90 inizia come consulente nell'Information Technology per i provider di Microsoft, Borland e successivamente anche IBM Italia. Nel 1997 il suo esordio allo ior come sviluppatore e project manager.

Dopo 10 anni all'interno della banca vaticana, nel 2007 diventa il responsabile dell'area informatica grazie all'allora direttore generale Paolo Cipriani condannato lo scorso inverno per aver violato nel 2010, in tre distinte circostanze, la normativa in materia di antiriciclaggio, omettendo di fornire alla Jp Morgan "informazioni sullo scopo e sulla natura" di tre operazioni bancarie, riferite al trasferimento di 120 mila, di 48 mila e di 100 mila euro. La sua ultima nomina risale a due anni fa. Per ora non si conoscono i motivi di questa uscita dalla banca.