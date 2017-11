Trappola Rigopiano: "Venite, è tutto ok"

Come nella fiaba del pifferaio magico, gli ospiti dell'hotel Rigopiano sono stati attirati fino all'ultimo nel resort a 4 stelle, in piena emergenza maltempo e ameno di 24 ore dalla tragedia, da sconti eccezionali, foto "da cartolina" pubblicate su Facebook e rassicurazioni sulla percorribilità delle strade. E, esattamente come si narra nella leggenda tedesca raccontata dai fratelli Grimm, hanno fatto la fine dei topi, intrappolati in una gabbia di neve.

Dagli atti acquisiti e ricostruiti dal nucleo investigativo dei carabinieri forestali di Pescara, coordinati dal procuratore capo Massimiliano Serpi e dal sostituto procuratore Andrea Papalia, emerge chiaramente come la volontà di fare cassa dei proprietari dell'albergo abbia prevalso su tutto, al da condizionare anche...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI