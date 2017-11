Lavorava anche di sabato: sospeso il primario di ginecologia. Alla faccia delle liste d’attesa. Il provvedimento disciplinare ha interessato il dottor Gregorio Del Boca, 61 anni, primario di Ginecologia del San Leopoldo Mandic di Merate sospeso per due mesi dal servizio per aver operato alcune pazienti quando le camere operatorie del nosocomio brianzolo dovrebbero essere utilizzate solo per interventi urgenti. Piccoli interventi, quelli che di solito finiscono sempre in fondo alle liste d’attesa ma che sono comunque necessari, e che non avrebbero intralciato l’attività di primo soccorso, come ha spiegato il primario.

Immediata la reazione delle Società scientifiche SIGO (Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia), AOGOI (Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani) e AGUI (Associazione Ginecologi Universitari Italiani) che non condividono il provvedimento disciplinare - della sospensione per due mesi - che la ASST di Lecco ha adottato nei confronti del Direttore dell’UOC di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero di Merate (LC), dottor Gregorio del Boca. E così il provvedimento è disciplinare è stato sospeso.