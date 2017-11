Marco Matteoni è il nuovo presidente dell’Us Arezzo

L'imprenditore, Marco Matteoni, è diventato presidente dell'Us Arezzo e succede a Mauro Ferretti. Nella Capitale il suo nome è piuttosto conosciuto: a capo della Matteoni Group Srl e presidente del direttivo edilizia di Confartigianato imprese, ricopre cariche e qualifiche (amministratore unico, presidente Cda, consigliere e membro direttivo) in tredici società che si occupano di compravendita di immobili, costruzioni edifici, centri benessere e consulenze.

Classe '63, i suoi interessi spaziano anche nel campo dell'editoria. La scorsa estate ha rilevato Il Giornale d'Italia, quotidiano on line diretto da Francesco Storace ed è proprietario anche di Italian Television network, che trasmette su 140 canali televisivi digitali terrestri e satellitari SKY in Italia ed Europa e su monitor con palinsesto "IN ONDA" nelle catene italiane affiliate nel mondo. Matteoni è anche presidente onorario e sponsor dell'Asd Olimpus Roma, società di calcio a 5 che iscrive ai vari campionati squadre maschili, femminili e giovanili. Sarà lui a coordinare il gruppo di imprenditori che hanno acquisito il pacchetto di maggioranza dell'Us Arezzo con Neos Solution, società consortile. La presentazione del nuovo organigramma è in programma nei prossimi giorni.