L’ex pubblicò foto hard, Bianca Balti in tribunale

Dalle sfilate di moda più importanti del pianeta al banco dei testimoni del tribunale di Roma. Un percorso che la supermodella Bianca Balti ha seguito per raccontare la sua verità sugli scatti privati pubblicati da Christian Lucidi, il fotografo con il quale è stata sposata dal 2006 al 2010.

Una presunta violazione della privacy per la quale l’ex coniuge della indossatrice lodigiana è finito a processo davanti al giudice monocratico della prima sezione penale. La stessa Balti, dopo aver denunciato l’accaduto, ha ritirato la propria costituzione di parte civile ma il giudizio è comunque destinato ad andare avanti autonomamente. «Le foto erano state scattate come ricordo personale», ha spiegato la top model, rispondendo alle domande del magistrato. Le immagini, in tutto una decina, tra le quali due di nudo, sarebbero state scattate durante una vacanza, quando la coppia era ancora unita, e sarebbero state poi successivamente pubblicate in rete...

