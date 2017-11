Litiga col tassista e gli stacca l'orecchio a morsi

È finita male la lite tra un tassista e il passeggero che aveva caricato sulla sua auto: un naso rotto e un orecchio staccato a morsi per il conducente del taxi. L’aggressione è avvenuta questa mattina verso le 7 in via Lepetit a Milano, zona stazione Centrale, dove una discussione tra un tassista, 48enne, e un cliente, italiano di 29 anni, è degenerata. Secondo quanto finora appreso, l’aggressore avrebbe letteralmente strappato un orecchio al tassista a morsi, amputazione netta, e gli avrebbe poi rotto il naso con un pugno. Il 48enne è stato portato in codice giallo all’ospedale Niguarda, mentre il passeggero è stato trasportato in codice verde al Fatebenefratelli per piccoli traumi. Ancora non si conoscono i motivi della lite furibonda.