Modena, ventenne cinese ucciso e chiuso in valigia. Fermati tre minori

Sarebbe "sessuale" il movente dell’omicidio del ragazzo cinese di 20 anni ucciso a Modena e nascosto in una valigia nella sua stanza. Il rapporto che legava il giovane morto con uno dei cinque indagati "è di natura sessuale" ha confermato la procuratrice capo di Modena, Lucia Musti. "Si tratta di una vicenda legata a un rapporto che poi evidentemente non era più gradito da parte di uno dei cinque indagati per l’omicidio", ha spiegato. Nella notte sono stati fermati tre minorenni di origine cinese, considerati presunti responsabili dell’omicidio di Leo Congliang Uh. Altre due persone sono ricercate. Musti ha confermato che il cadavere del ventenne ucciso sabato pomeriggio "è stato riposto ancora caldo, maneggevole, dentro una valigia subito dopo il fatto e lì rinvenuto dalla madre". Non è ancora stata stabilita le causa della morte del giovane che potrebbe essere stato soffocato.