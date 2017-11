Quindicenne prende ad accettate i genitori

E' entrato nella stanza dei genitori in punta di piedi, si è avvicinato al letto e ha colpito la madre sferrandole un'accettata alla testa. Così, in un raptus di follia, a San Macario in Piano, a Lucca, questa mattina all'alba un ragazzino di 15 anni avrebbe tentato di uccidere i genitori. Il colpo, fortunatamente, no ha ucciso la donna, che è riuscita a gridare svegliando il marito. L'uomo, a quel punto, è saltato addosso al ragazzo, disarmandolo ed evitando il peggio. La madre è stata ricoverata in ospedale con una prognosi di 40 giorni. Il ragazzo è stato fermato dalla polizia e condotto all’istituto penitenziario minorile di Firenze. Il ragazzo era già noto per precedenti episodi del genere.