Firenze, rapporti non protetti sapendo di avere l'Hiv. Arrestato l'untore

Rapporti non protetti sapendo di avere l'Aids, arrestato l'untore dell'Hiv a Firenze. Un nuovo caso come quello di Valentino T. a Roma. Nel capoluogo toscano l'untore del virus dell'Aids è un 24enne rumeno che avrebbe preteso rapporti non protetti pur sapendo di essere sieropositivo, convincendo i partner di essere sano e di avere un’allergia al lattice. Il giovane, residente a Firenze, avrebbe infettato il suo ex compagno, e dopo la fine della relazione avrebbe continuato ad avere rapporti non protetti con altri partner, risultati poi negativi al test dell’Hiv. Secondo quanto emerso, oltre a quello dell’ex fidanzato, i casi accertati dagli investigatori sono due. Entrambi gli uomini, con i quali il rumeno avrebbe avuto rapporti non protetti nascondendo loro la malattia, si sono sottoposti ai test di controllo, risultati negativi.