Mancano solo due giorni all'atteso Black Friday: il giorno delle grandi occasioni per lo shopping. ll "venerdì nero" degli acquisti super scontati, importato dal mondo anglosassone, cade ogni anno il quarto venerdì del mese di novembre. Esattamente il giorno dopo il Thanksgiving, la festa americana del Ringraziamento. Quest'anno è il 24 novembre e in Italia il fenomeno si limita quasi esclusivamente alle promozioni web e registra un numero di adesioni inferiore agli altri mercati digitali europei. Non a caso nel 2016 il risultato migliore in Italia è stato registrato da Amazon, con più di 1,1 milioni di prodotti ordinati: una media di 12 al secondo con un picco avuto intorno alle ore 14. Il colosso di Seattle, che già dal 20 novembre propone sconti su prodotti selezionati, si prepara ad affrontare il "venerdì nero" con offerte giornaliere valide 24 ore e con sconti che arrivano al 50% e oltre.

Scioperano i lavoratori Amazon di Piacenza

A cercare di creare qualche problema al colosso nel giorno più atteso sono gli stessi dipendenti. Cgil, Cisl, Uil e Ugl hanno indetto uno sciopero dei lavoratori del centro Amazon di Piacenza per chiedere un miglior trattamento economico. Lo sciopero avrà inizio con il turno di venerdì mattina e terminerà con l'inizio dello stesso turno di sabato, proprio per boicottare il Black Friday. "Non c'è stata da parte di Amazon Italia - spiegano i sindacati - alcuna apertura concreta all'aumento delle retribuzioni o della contrattazione del premio aziendale, considerando anche la crescita enorme di questi anni".

Gli sconti delle grandi catene

Prodotti a prezzi scontati si possono inoltre acquistare su eBay, Groupon, ePrice, ma anche da Unieuro, MediaWorld, Nespresso ed Ikea. Tra i vari negozi non online aderenti in Italia ci sono i centri McArthurglen che da venerdì aprono ufficialmente la stagione degli acquisti per le festività natalizie. Nel centro commerciale Castel Romano Designer Outlet, che è uno dei punti vendita del Gruppo, venerdì 24 novembre si potrà fare shopping nei negozi che aderiscono all'iniziativa con ulteriore sconti rispetto i prezzi outlet. Iniziative e sconti speciali anche alla Galleria Alberto Sordi di via del Corso, a Roma, con molti negozi che estenderanno le promozioni a tutto il fine settimana.

La storia del "venerdì nero"

Il Black Friday è un giorno, per quanto non festivo, particolarmente importante sotto l'aspetto commerciale. Negli Stati Uniti rappresenta un valido indicatore sia sulla predisposizione agli acquisti, sia sulla capacità di spesa dei consumatori, tanto da essere attentamente osservato e atteso dagli analisti finanziari e dagli ambienti borsistici internazionali. Sul perché questo giorno viene chiamato da tutti "venerdì nero" non ci sono spiegazioni precise. Secondo alcuni l'espressione potrebbe essere nata a Filadelfia, in Pennsylvania, e deriverebbe dal fatto che durante quella giornata il traffico si congestionava. Secondo altri, invece, deriverebbe dalle annotazioni sui libri contabili dei commercianti che, tradizionalmente, passavano dal colore rosso (perdite) al colore nero (guadagni). Già dal 1924, quando i grandi magazzini di New York Macy's organizzarono la prima parata sulla 34esima strada, il giorno dopo il Ringraziamento venne considerato l'inizio dello shopping natalizio. Anche se il boom del Black Friday negli Stati Uniti ci fu negli anni ottanta. E per chi non riuscisse ad approfittare delle offerte venerdì può sempre sperare sul Cyber Monday che cade il lunedì successivo al Black Friday e si chiama così perché in genere gli sconti riguardano principalmente prodotti di elettronica da acquistare online.