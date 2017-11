Caserta, marito e moglie sgozzati in casa

Due coniugi, marito e moglie, sono stati trovati sgozzati all’interno della loro abitazione a Parete, in provincia di Caserta. Sul caso indagano i carabinieri di Aversa. I militari dell’Arma stanno cercando il figlio che al momento risulta irreperibile. I genitori sono morti dissanguati per le ferite riportate. I cadaveri saranno sottoposti ad autopsia. I corpi dei due coniugi, lui di 82 anni e lei di 79, sono stati trovati dai carabinieri alle 9.30 di questa mattina nella loro abitazione, al civico 18 di via Scipione l’Africano 18. I cadaveri presentano diverse ferite da arma da taglio al collo. I carabinieri stanno cercando il figlio che, secondo quanto si apprende, soffrirebbe di problemi psichici. L’indagine è coordinata dal pm di turno della procura di Napoli Nord.